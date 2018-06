Groot scherm voor Duivels verhuist paar keer 16 juni 2018

In Beernem kunnen inwoners de WK-matchen van de Rode Duivels live volgen in openlucht, maar telkens op een andere locatie. De live-uitzendingen zijn een samenwerking tussen het gemeentebestuur en KFC St-Joris Sportief, vzw Den Bunker, Dorpsvrienden Beernem en vzw 't Zwarte Veld. De eerste twee matchen zijn te volgen op de Markt van Oedelem. De derde match wordt vertoond op het plein aan De Kleine Beer, een eventuele achtste finale in de feesttent van Oostveld Kermis. Als de Duivels nog verder doorstoten, komt de Markt van Oedelem weer in beeld. (BHT)