Gezocht voor expo: foto's en voorwerpen over cafés

Na de succesvolle expo 'Wielercultuur in Beernem' volgt in het Schepenhuys dit voorjaar een tentoonstelling over cafécultuur in Beernem, Oedelem en Sint-Joris. Schepen van Cultuur Gijs Degrande (N-VA) wil met deze tentoonstelling opnieuw een uniek stukje Beernemse geschiedenis in beeld brengen. "Iedereen kent wel een verdwenen café of een plek waar er ooit café was. Sommige zijn al lang verdwenen, andere werden recent gesloten. Alleen in Oedelem bijvoorbeeld waren er in de jaren zestig nog meer dan 120 cafés. Heel wat cafés hebben ook bijzondere namen en uitbaters, elke met een eigen verhaal. Die verhalen willen we met deze expo opnieuw naar boven brengen." Wie herinneringen, foto's, historisch meubilair of voorwerpen bezit die deel uitmaken van de rijke cafécultuur van Beernem, mag contact opnemen met de Cultuurdienst (050/79.99.00 of cultuurdienst@beernem.be). (BHT)