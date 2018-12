Genieten van oldtimers en gezelligheid op kerstmarkt Oedelem Bart Huysentruyt

09 december 2018

Ondanks het gure winterweer is het erg gezellig geworden op de kersthappening in hartje Oedelem. Op de Markt en in de Oudezakstraat stond het vol met kerstkraampjes. De zesde editie stond in het teken van tal van gratis activiteiten. Zo waren er optredens in de kerk, een fotocaravan, vuurspuwact en kon je genieten van nostalgie. Daar hadden de Brugse Avondrijders (BAR) voor gezorgd. Zij waren een van de standhouders met hun collectie aan oldtimers. In totaal waren er zestig standjes, waarvan een kwart kerstcadeaus aanbood. Verder waren er stands met handtassen, zeep, keramiek, tupperware, kaarsen, gadgets en snoepgoed. De organisatie was in handen van vzw Den Bunker, die ook volgend jaar opnieuw een kerstmarkt wil houden. De opbrengst gaat naar het goede doel.