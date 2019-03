Gemeentebestuur Beernem koopt nieuwe en bredere stemhokjes Bart Huysentruyt

06 maart 2019

13u12 0 Beernem Het gemeentebestuur van Beernem heeft 17 nieuwe stemhokjes gekocht. Die zijn voldoende breed om ook mensen met een beperking vlot te laten stemmen.

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 werd opnieuw vastgesteld dat de stemhokjes in Beernem niet voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een beperking: ze zijn onder andere niet breed genoeg om ze met een rolwagen te betreden. De raad voor personen met een handicap schreef daarom opnieuw een advies aan het gemeentebestuur met de vraag om dringend actie te ondernemen. “Eigenlijk hebben we dat zes jaar geleden ook al gedaan”, zegt voorzitter Gino Vanpoucke. “We moesten vaststellen dat er niks was gebeurd.” Schepen van Sociale Zaken Vicky Reynaert (sp.a) had wel oor voor de vraag. “De raad heeft gelijk: iedereen moet zijn of haar stem kunnen uitbrengen. De nieuwe stemhokjes zijn voldoende breed en zullen in gebruik worden genomen tijdens de Vlaamse en federale verkiezingen in mei.”