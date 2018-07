Gemeente vraagt landbouwers schade te melden 30 juli 2018

De gemeente roept alle landbouwers op om tijdig de schade door de droogte te melden aan de gemeente. Per gemeente is er een schattingscommissie die de schade per bedrijf komt opmeten. Als de droogte erkend wordt als natuurramp, is er kans op een beperkte schadevergoeding. Volgens schepen van landbouw Claudio Saelens was de regen van afgelopen weekend meer dan welkom, maar veel te weinig. "Voor heel wat percelen is het nu al te laat. Onze landbouwers moeten nu al hun beperkte voorraden van vorig jaar aanspreken, omdat er geen gras meer aanwezig is op de weides. Later gezaaide percelen maïs drogen op, waardoor er geen kolven gevormd worden en ook de aardappelen zijn veel te klein. We hebben via onze digitale nieuwsbrief onze landbouwers opgeroepen om hun aanvraag voor de schattingscommissie tijdig te melden, zodat de bezoeken wat gespreid kunnen gebeuren. De commissie komt twee keer langs, een eerste maal op het ogenblik van de schade en een tweede maal net voor de oogst. Zo kan de schade heel objectief vastgesteld worden. Pas dan kunnen dossiers worden doorgestuurd", aldus Saelens. (MMB)