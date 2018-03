Geld weg bij inbraak 06 maart 2018

02u26 0

In de Wellingstraat in Beernem is zondagavond rond 20.30 uur ingebroken in een woning. De inbrekers drongen de tuin binnen en klommen vervolgens naar de eerste verdieping. Ze forceerden er een Velux-raam en doorzochten alle kamers. Uiteindelijk werden de daders opgeschrikt door lawaai. Ze vluchtten met cash geld. (SDVO)