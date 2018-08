Geld en juwelen gestolen 21 augustus 2018

In de Schooldreef in Beernem is zaterdag tussen 11 en 16.45 uur ingebroken in een woning. De inbrekers forceerden een raam aan de achterzijde en doorzochten verscheidene kamers. Ze gingen aan de haal met geld en juwelen. De politie Het Houtsche deed ter plaatse de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart. Van de daders is vooralsnog geen spoor. (SDVO)