Geen straf voor herhaaldelijke verkrachting van voormalige echtgenote Siebe De Voogt

11 maart 2019

12u26 0 Beernem Een 53-jarige man uit Beernem heeft in de Brugse rechtbank geen straf gekregen voor de herhaaldelijke verkrachting van en opzettelijke slagen en verwondingen tegenover z’n voormalige echtgenote. De rechter gaf K.D. de gunst van de opschorting van straf.

De feiten kwamen aan het licht, toen de zoon van K.D. op 21 mei 2017 de politie opbelde. Zijn moeder bleek sinds 1 april dat jaar meerdere keren te zijn verkracht. “Mijn cliënte werd onder meer vastgebonden en gepenetreerd met voorwerpen”, pleitte de advocaat van de vrouw. “Haar schaamstreek werd beschilderd en de beklaagde schreef zelfs met lippenstift “hoer” op haar lichaam. Hij zette m’n cliënte moreel onder druk om bij hem te blijven en dreigde daarbij meermaals met zelfmoord.”

Het openbaar ministerie vorderde een voorwaardelijke celstraf van 30 maanden. Alcohol bleek een belangrijke rol te spelen bij de feiten. “Mijn cliënt vloog in de drank, toen hij vaststelde dat z’n echtgenote iemand anders had”, zegt Kris Vincke, de advocaat van K.D. die de rechtbank zelf om de gunst van de opschorting vroeg. “Zijn remmingen zijn weggevallen en z’n stoppen zijn volledig doorgeslagen. Hij heeft meteen hulp gezocht en is na z’n vrijlating uit de gevangenis meteen gestopt met drinken. Het ging om een eenmalige periode in z’n leven. De echtscheiding werd intussen uitgesproken, dus voor recidive is er geen gevaar.”

De rechtbank verklaarde de feiten maandagmorgen wel degelijk bewezen, maar legde K.D. geen straf op. Aan het slachtoffer moet de man een schadevergoeding van 2.500 euro betalen.