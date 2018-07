Fotografe Bieke Timmerman wint goud 28 juli 2018

02u40 0 Beernem Fotografe Bieke Timmerman uit Oedelem heeft een gouden medaille gewonnen op l'Eté des Portraits 2018, het grootste Europese Portret festival in Bourbon-Lancy in Frankrijk.

In totaal stellen 321 fotografen er zowat 1.000 foto's tentoon. "Traditiegetrouw zijn we met de Vlamingen weer de grootste buitenlandse delegatie", vertelt Bieke. "Het unieke thema, van vrije expressie, is 'het portret'. Zelf toon ik er vier."





De winnende foto is er één van haar jongste zoon Cas Franco (10), die al eerder op de gevoelige plaat werd vastgelegd door zijn mama. Een ander portret van Cas, getiteld 'Het huilende jongetje', werd vorig jaar ook al geselecteerd voor de WPC (World Photographic Cup) in Japan. "Hij blijft alle internationale juryleden veroveren met zijn indringende blikken", lacht een trotse Bieke. (MMB)