Forza8330 telt meteen honderd fietsers Bart Huysentruyt

11 april 2019

22u04 0 Beernem Wielerclub Forza8330 heeft de kaap van de honderd leden gerond.

De vereniging is in 2013 opgericht door een groepje vrienden uit Oedelem. “Forza is de ideale fietsclub als je houdt van regelmatig fietsen aan een goed tempo. We fietsen op woensdag in twee groepen met een mooie balans tussen fun en sportief. De dames fietsen op donderdagavond”, zegt Rik Van de Walle. De gemiddelde leeftijd van de fietsers is 44 jaar: de jongste is 14 en de oudste 71 jaar. Meer info: www.forza8330.be.