Fietsster gewond 29 mei 2018

In de Fortstraat in Beernem is zaterdagnamiddag om 14.15 uur een 46-jarige vrouw uit het Oost-Vlaamse Evergem ten val gekomen met haar koersfiets. Ze moest ter hoogte van de Postwegel uitwijken voor een andere fietser en verloor daardoor de controle over haar stuur. De fietsster raakte lichtgewond. (SDVO)