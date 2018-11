Fietsster belandt ei zo na onder truck 15 november 2018

02u25 0

In de Parkstraat in Beernem is een 54-jarige fietsster gisterennamiddag ei zo na onder een vrachtwagen terechtgekomen.





De vrouw reed omstreeks 15.15 uur met haar elektrische fiets in de richting van de Sint-Amanduskerk toen ze ter hoogte van fietsenwinkel Boterman wilde afstappen. Om nog ongekende reden verloor ze daarbij haar evenwicht. De dame kwam ten val, net op het moment dat een vrachtwagen haar in dezelfde richting voorbijreed. Ze belandde tegen het achterste wiel van de oplegger, maar kwam gelukkig niet onder het gevaarte terecht. De vrouw klaagde over pijn aan haar rechterarm en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. Ze verkeerde niet in levensgevaar. (SDVO)