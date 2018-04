Fietser lichtgewond 11 april 2018

In de Gevaerts-Zuid in Beernem is zaterdagnamiddag even na 15 uur een 69-jarige Beernemnaar lichtgewond geraakt. De man belandde om nog onbekende reden in de grasberm en kwam daardoor ten val. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.





(SDVO)