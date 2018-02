Fietser (25) aangereden door wagen 22 februari 2018

Langs de Wingene Steenweg in Beernem werd gisterenavond even voor 17.30 uur een 25-jarige fietser aangereden door een wagen. De bestuurder reed in de richting van Beernem en wilde linksaf de Hubert d'Ydewallestraat inslaan, maar merkte de fietser daarbij niet op. De man - een bewoner van het psychiatrisch centrum Sint-Amandus - reed volgens de eerste vaststellingen aan de verkeerde kant van de weg. Hij werd met verwondingen aan het hoofd overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. (SDVO)