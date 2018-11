Familielid blijft vast voor brandstichting in woning jong gezin 24 november 2018

02u25 0 Beernem Een 24-jarige man blijft een maand langer in de cel op verdenking van brandstichting. Hij zou vorig weekend brand hebben gesticht in de toekomstige woning van een gezin in Oedelem.

De verdachte verscheen gistermorgen een eerste keer voor de raadkamer in Brugge. Het is momenteel nog onduidelijk of hij de feiten ook heeft bekend. Zijn advocate kan voorlopig weinig commentaar kwijt over het dossier. "Er zijn nog te veel onduidelijkheden", zegt meester Emma Declerck. De twintiger is een familielid van de slachtoffers. Tom Danneels en z'n verloofde Stefanie Vanderschaeghe waren zaterdagnacht bij vrienden, toen er in hun toekomstige woning langs de Bruggestraat brand uitbrak.





Dochtertje

De bovenverdieping, die zo goed als afgewerkt was, raakte zwaar beschadigd. De benedenverdieping stond nog in ruwbouw en liep vooral waterschade op. De brandweer boven op drie plaatsen sporen van brandversnellers aan. De verdachte werd de avond zelf nog opgepakt. "Mogelijk was z'n motief jaloezie, maar wij zitten nog met enorm veel vragen. We begrijpen er helemaal niets meer van", vertelt het koppel. "We moeten opnieuw helemaal van nul beginnen en zijn enorm veel geld kwijt. We zouden normaal eind januari in ons nieuwe huis trekken, maar die datum zullen we moeten opschuiven. Ook ons 5-jarige dochtertje ziet enorm af van de feiten. Zij zou normaal een persoonlijke kamer krijgen in het nieuwe huis. We hebben haar moeten uitleggen dat dat er voorlopig niet van komt." (SDVO)