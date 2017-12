Enquête 'Groot-Beernem spreekt' 02u31 0

De nieuwe politiek partij Beernemse Burger Belangen lanceert de rondvraag 'Groot-Beernem spreekt'. Het is een vragenlijst, die in het verlengde ligt van de huisbezoeken van de politici.





"Tijdens die rondes hebben we al heel wat interessante informatie en suggesties gekregen van de bevolking", zegt Xavier Stevens. "Op basis daarvan is deze enquête een logische volgende stap naar ons programma. Je vult zelf de vragen in die voor jou en jouw gemeente belangrijk zijn." (BHT)