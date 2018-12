Elektro David na dertig jaar overgenomen Bart Huysentruyt

19 december 2018

De gekende elektrozaak David in de Sint-Jorisstraat is overgenomen. Elektro David werd in 1989 opgericht door Lievin David. Samen met zijn echtgenote Ria Vandenbrande en de twee kinderen Peter en Evelien is de zaak uitgegroeid tot een vaste waarde in de streek. Ze hebben in de Sint-Jorisstraat een winkelruimte van 550 vierkante meter. Heel veel huishoudens in Beernem hebben elektrische toestellen van David in huis. “We waren op zoek naar een duurzame toekomst voor het bedrijf en hebben die gevonden bij PROlectro, een jong bedrijf uit Beernem”, zegt Lievin David. “Ik kan met een gerust hart mijn trouw klantenbestand overdragen. Voor de klanten verandert er niet veel want we blijven werken met dezelfde mensen en dezelfde aanpak.” Naast de elektro voegen de nieuwe zaakvoerder Domingo Expeels en Thomas Van Kerrebrouck hun expertise in installatie, verlichting en energiebesparende technologieën toe. “Elektro David heeft in Beernem een onwrikbare reputatie van kwaliteit, service en klantvriendelijkheid”, zeggen ze. “Hun diensten, kennis en infrastructuur laat toe onze groei stevig te onderbouwen en kwaliteit te blijven garanderen. We kijken er naar uit om hun activiteiten verder te zetten in hun zaak in het industriepark van Beernem.” Vanaf 1 maart 2019 verhuist PROlectro naar het industriepark in Beernem. Daar zet PROlectro de activiteiten van Expert Elektro David verder als Expert PROlectro.