Eerste openbare fietspomp op Markt 20 januari 2018

De eerste openbare fietspomp van Beernem staat op het marktplein van Oedelem. Het gaat om een pomp met drukmeter, geschikt voor alle ventielen. "Het fietsgebruik in Beernem zit in de lift en daar spelen we op in", zegt schepen van Mobiliteit Jos Sypré (CD&V). "Het idee komt van Dirk Claeys, sportief directeur van wielervereniging Forza 8330. Mogelijk komen er ook elders in Beernem fietspompen." (BHT)