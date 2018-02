Eerste laadpaal aan Den Akker 15 februari 2018

Netbeheerder Eandis heeft een eerste elektrische laadpaal gezet aan sporthal Den Akker in Oedelem. Later op het jaar komt er nog een tweede paal aan het ontmoetingscentrum De Kleine Beer. Daarna is deelgemeente Sint-Joris aan de beurt. De parkeerplaatsen ter hoogte van de laadpalen zullen voorbehouden worden voor elektrische wagens. Per laadpaal zijn er twee parkeerplaatsen. (BHT)