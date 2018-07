E40 bezaaid met stellingen 18 juli 2018

Het verkeer richting binnenland verliep gistermorgen bijzonder stroef, nadat een vrachtwagen een deel van z'n lading was verloren ter hoogte van Beernem. De trucker nam even voor 9 uur de oprit van de E40, maar kreeg wellicht een klapband. Zijn vrachtwagen ging aan het slingeren, waardoor een deel van z'n lading stellingbuizen op de snelweg belandde. De rechter- en middenrijstrook richting Brussel lagen bezaaid met stellingmateriaal en werden afgesloten door de wegpolitie. Daardoor ontstond snel enkele kilometers file tot voorbij Oostkamp. De vrachtwagenchauffeur en enkele werknemers van het stellingbedrijf ruimden samen met de brandweer de stellingbuizen op. Even voor 11 uur werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven. (SDVO)