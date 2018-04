Durabrik schenkt 1.000 euro aan vzw 4Veld 10 april 2018

In het kader van hun actie 'Hart voor mensen' schonk het bouwbedrijf Durabrik 1.000 euro aan vzw 4Veld uit Beernem. In 2016 mocht Durabrik 50 kaarsjes uitblazen. Tijdens hun feestjaar lanceerden ze de actie 'Hart voor mensen'.





In elke gemeente waar een nieuwe verkaveling opgestart wordt, schenken ze geld aan een lokaal goed doel. In Oedelem bouwt Durabrik 17 moderne woningen op de hoek van de Sijselestraat en de Kneukelstraat. De woningen zijn voorzien van zonnepanelen. Er zijn er nog vijf te koop.





(BHT)