De Zande wil extra parking voor 30 wagens 17 juli 2018

02u35 0

Gemeenschapsinstelling De Zande in Beernem, voor meisjes van 12 tot 18 jaar, wil in de tuin een parking voor 30 wagens aanleggen. Het gaat om het stuk aan het vroegere tandartsgebouw dicht bij de Kanunnik Davidstraat.





De parking zou door het personeel van De Zande kunnen gebruikt worden. Onafhankelijk raadslid Vicky Reynaert had hierover een vraag gesteld in de gemeenteraad. Schepen van Mobiliteit Jos Sypré (CD&V) belooft om het parkeren in de Kanunnik Davidstraat te verbeteren. (BHT)