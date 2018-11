De Drie Beertjes heet componiste welkom 27 november 2018

In basisschool De Drie Beertjes in Beernem heeft de Flamingoklas een bijzondere gast ontvangen bij hun zelfgekozen project 'beroepen'.





Componiste Annelies Van Parys kwam langs en beantwoordde vragen over haar beroep. Ze schreef onder meer het verplichte werk voor de halve finale van de eerste editie voor cello in de Koningin Elisabethwedstrijd. "De leerlingen vonden het een boeiende namiddag vol muziek", vertelt juf Kimberly.





(BHT)