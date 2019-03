Clinidogs wordt Cosydogs: “We schudden onze wintervacht af” Bart Huysentruyt

03 maart 2019

18u15 0 Beernem De vzw Clinidogs heeft in Oedelem haar nieuwe naam Cosydogs bekendgemaakt.

De vzw, opgericht in 2016 door Priscilla Sap uit Oedelem, brengt een kosteloos bezoekje aan diegenen van onze maatschappij die het hard nodig hebben. Ze gaan langs in woonzorgcentra, voorzieningen voor mensen met een beperking, scholen voor buitengewoon onderwijs en (psychiatrische) ziekenhuizen. Zij brengen telkens een hond mee, omdat huisdieren een therapeutische werking hebben op veel mensen. “We veranderen van naam, omdat we echt wel staan voor gezelligheid en huiselijkheid", zegt Jan Fransen van vzw Cosydogs. “We brengen een kleine wijziging aan het logo, die de zachtheid aantoont waarmee we onze doelgroep benaderen.”

De wijziging van het logo heeft ook een praktische kant: “Ver weg van de gezelligheid en de warmte die we uitdragen, kunnen we niet voorbij aan het feit dat het afgelopen jaar de naam en het logo van Clinidogs een paar keer werd misbruikt. Om deze malafide praktijken een halt toe te roepen, deden we de nodige juridische stappen. Ondanks de naamsverandering, benadrukken we dat de naam ‘Clinidogs’ en het logo als beeldmerk, eigendom blijven van onze vzw.”