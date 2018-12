Child Focus op zoek naar vermist meisje JHM

22 december 2018

Child Focus verspreidde zaterdag een opsporingsbericht met een affiche in haar zoektocht naar een vermist 13-jarig meisje in Beernem. Het meisje heet Achïa Kamada en is al spoorloos sinds zondag 2 december. Ze is verdwenen in Beernem. Het meisje is 1m60 en heeft een normale lichaamsbouw. Ze heeft zwart haar met bruine ogen. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte broek met scheuren, een grijze gebreide pull en witte baskets. Wie meer info over de verdwijning heeft wordt gevraagd contact op te nemen met Child Focus op 116000 of met de politie op 0800/ 30.300