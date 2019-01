Chauffeur vraagt vrijspraak voor dodelijk ongeval met fietser (60) in Beernem: “Compleet verrast door ijsplek” Jacques Derez (60) stierf ter plaatse na aanrijding Mathias Mariën

16 januari 2019

13u08 0 Beernem Een 44-jarige chauffeur vraagt de vrijspraak voor het ongeval waarbij fietser Jacques Derez (60) uit Beernem om het leven kwam. Volgens Chris V. was er die bewuste dag sprake van overmacht en lag een plaatselijke ijsplek aan de oorzaak van het ongeval. “Ik kon er echt niks aan doen en werd compleet verrast door de ijsplek. Meteen na de aanrijding ben ik gestart met de reanimatie”, zegt de aangeslagen man.

Op 15 december 2017 sloeg het noodlot toe voor Jacques Derez (60). De fietser reed van een brug langs de Vijverstraat in Beernem naar beneden, toen het op enkele honderden meter van zijn woning fout liep. De zestiger werd aangereden door een slippend voertuig en belandde in het struikgewas. De 44-jarige chauffeur uit Aalter die het ongeval veroorzaakte, begon zelf nog met de reanimatie, maar kon niet vermijden dat het slachtoffer ter plaatse overleed. “Alles heb ik gedaan om hem in leven te houden. Nadat ik de hulpdiensten had gebeld, startte ik meteen met de reanimatie. Op dat moment voelde ik nog een hartslag. Jammer genoeg overleed hij even later. Ik wil in de eerste plaats dan ook mijn oprechte deelneming betuigen aan de familie”, vertelde Chris V. zelf in de Brugse politierechtbank.

Plaatselijke ijsplek

De precieze omstandigheden van het ongeval werden woensdagochtend duidelijk. Volgens de chauffeur werd hij op de brug volledig verrast door een plaatselijke ijsplek en ging hij daardoor aan het slippen. “Ik had al zo’n 10 kilometer gereden en nergens was er sprake van ijsplekken of gladheid. Ik had dan ook geen enkel vermoeden dat er op die plaats wél ijs zou liggen. Ik kon er echt niks aan doen”, aldus V., die benadrukte dat hij zelf een fervent fietser is. “Als chauffeur hou ik dan ook 200 procent rekening met fietsers. Het is ook niet dat ik hem niet zag komen. Net omdat hij op de rijbaan kwam, maakte ik een lichte stuurbeweging naar links en ging de wagen aan het slippen.” Zijn advocaten vroegen aan de politierechter dan ook om de vrijspraak. “Voor de duidelijkheid: we beseffen dat er een drama is gebeurd en willen ons medeleven betuigen aan de nabestaanden. Maar in dit geval was er sprake van overmacht. Het was een plaatselijke ijsplek. Zelfs op de eerste deel van de brug was er van ijsvorming geen sprake”, klonk het.

Provisionele schadevergoeding

De nabestaanden van Jacques Derez, die in zijn woonplaats vooral bekend was als actief lid van de Gezinsbond, kwamen persoonlijk afgezakt naar de rechtbank en vroegen een provisionele schadevergoeding van 1 euro. Ze wilden liever niet reageren over het verlies en het proces. Vlak na het proces gingen ze in de gang praten met de aangeslagen chauffeur. Op 30 januari doet de Brugse politierechter uitspraak.