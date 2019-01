Chauffeur (44) volledig aansprakelijk voor ongeval waarbij fietser Jacques Derez (60) stierf: “Ijzel voorspeld in weerbericht” Chris V. vroeg tijdens de vorige zitting de vrijspraak Mathias Mariën

11u06 0 Beernem Een 44-jarige bestuurder is volledig verantwoordelijk gesteld voor het dodelijk ongeval waarbij Jacques Derez (60) uit Beernem om het leven kwam. De zestiger werd vlak bij zijn woning aangereden op zijn fiets en overleed ter plaatse. Volgens de chauffeur, die de vrijspraak vroeg, was het ongeval te wijten aan een plaatselijke ijsplek en was er sprake van overmacht. De Brugse politierechter ging daar echter niet op in en verwees onder andere naar het weerbericht van daags voordien. “Een bestuurder wordt bovendien geacht op elk moment de controle over het stuur te bewaren”, aldus de rechter.

Drie maanden gevangenis met uitstel, 1.600 euro boete en één maand rijverbod: dat is de straf die de Brugse politierechter de 44-jarige Chris V. uit Aalter oplegt voor het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval op 15 december 2017. Jacques Derez reed er die bewuste ochtend van een brug langs de Vijverstraat in Beernem toen het noodlot vlakbij zijn woning toesloeg. De zestiger werd aangereden door een slippend voertuig en belandde in het struikgewas. Aanrijder Chris V. startte zelf nog met de reanimatie, maar zonder resultaat. Jacques stierf ter plaatse. Tijdens de vorige zitting liet V. duidelijk zijn medeleven en spijt blijken, maar vroeg hij tóch de vrijspraak.

Volledig aansprakelijk

Volgens de chauffeur werd hij op de brug volledig verrast door een plaatselijke ijsplek en ging hij daardoor aan het slippen. “Ik had al zo’n 10 kilometer gereden en nergens was er sprake van ijsplekken of gladheid. Ik had dan ook geen enkel vermoeden dat er op die plaats wél ijs zou liggen. Ik kon er echt niks aan doen”, aldus V., die benadrukte dat hij zelf een fervent fietser is. “Als chauffeur hou ik dan ook 200 procent rekening met fietsers. Het is ook niet dat ik hem niet zag komen. Net omdat hij op de rijbaan kwam, maakte ik een lichte stuurbeweging naar links en ging de wagen aan het slippen.” De politierechter gaat echter niet akkoord met de stelling en liet verstaan dat er van vrijspraak geen sprake kon zijn. “Van roekeloos rijgedrag was er geen sprake. Het ging om een lichte fout met noodlottige gevolgen. Toch kan de rechtbank de overmacht die werd aangehaald niet bijtreden. De verbalisanten waren in hun verslag duidelijk en stelden dat er op het wegdek duidelijke ijsvorming was én dat het niet om een geïsoleerde ijsplek ging. Ook in het weerbericht van de avond voordien werd duidelijk gewezen op mogelijke ijzel. “In het westen van het land kan het lokaal vriezen aan de grond, wat kan lijden tot ijzelvorming”, werd op 14 december aangekondigd. Bovendien moet een bestuurder zich steeds aanpassen aan het wegdek en wordt die geacht ten allen tijde de controle over het stuur te kunnen bewaren”, sprak de rechter. De 44-jarige chauffeur werd dan ook volledig aansprakelijk gesteld.

Blanco strafblad

De politierechter hield in zijn vonnis wel rekening met het blanco strafblad van beklaagde en de serene manier waarop hij tijdens het proces sprak. Zo richtte hij zich tijdens de vorige zitting tot de nabestaanden om zijn medeleven te betuigen. Desondanks kon de rechter gezien de omstandigheden niet anders dan de 44-jarige verantwoordelijk te stellen. De nabestaanden van Jacques Derez kregen een provisionele schadevergoeding van 1 euro toegekend.