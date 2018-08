CD&V: "Leg fietstunnel aan onder spoorweg" 18 augustus 2018

02u22 0 Beernem CD&V Beernem, de partij van uittredend burgemeester Johan De Rycke, wil dat er een fietstunnel komt onder de spoorweg aan het station.

Die moet een veilige verbinding maken tussen het ene en het andere deel van de gemeente en zou vermijden dat fietsers de steile spoorwegbrug niet meer op moeten. "Zo moet ook het onveilige stationskruispunt niet langer gedwarst worden", zegt lijsttrekker en schepen van Mobiliteit Jos Sypré (CD&V). "Als schepencollege hebben we een negatief advies gegeven over de plannen (van de NMBS, red.) aan het station. Net omdat er geen fietstunnel is voorzien."





Tegelijk komt er een nieuw fietspunt aan het station, waar kleine herstellingen gebeuren en van waaruit ook de gestalde fietsen in het oog gehouden worden. Aan het fietspunt wordt een openbaar toilet verbonden.





Volgens Jos Sypré is het nodig dat er aandacht komt voor de fietsers in Beernem. "Er zijn al veel fietspaden aangelegd en er zijn ook nieuwe paden in ontwerp. We realiseren comfortabele fietspaden langs de Parkstraat, Scherpestraat en Beernemstraat, de Akkerstraat en Beverhoutsveldstraat, van het industriepark langs de Sint-Jorisstraat naar de brug over het kanaal, langs de verbinding van Beernem naar Wingene, in de Wellingstraat vanaf de E40 naar Hertsberge, langs de Beekstraat naar Moerbrugge, langs de Hoogstraat, de Knesselarestraat en langs de verbinding Oostveld-Sint-Joris", aldus Sypré. (BHT)