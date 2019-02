Camera tegen sluikstorten betrapt… 1 vervuiler Bart Huysentruyt

22 februari 2019

09u02 0 Beernem De mobiele camera die de gemeente Beernem aankocht om sluikstorters te betrappen, heeft voorlopig slechts één vervuiler vastgelegd. Dat heeft schepen van Afvalbeleid Ruben Strobbe (CD&V) gezegd tijdens de gemeenteraad.

Het was raadslid Anja Coens (CD&V) die de problematiek aankaartte. Volgens haar zijn er nog tal van plaatsen in Beernem waar er aan sluikstorten wordt gedaan. “Ik denk aan de Ruweschuurstraat, in de omgeving van de sportparken Drogenbrood en Den Akker en nabij de begraafplaats langs de Hogenakker.”

Coens wilde graag weten of de mobiele camera al zijn nut had bewezen. Die camera heeft de gemeente sinds het najaar van 2018. “We merken dat preventieve maatregelen tegen sluikstorten niet langer volstaan”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruben Strobbe. “De camera wordt nu en dan verplaatst. De verwerking en het nakijken van de beelden gebeuren uitgesteld door de toezichthoudende ambtenaar van de dienst Milieu. Maar de vaststellingen zelf van inbreuken op de milieuwetgeving gebeuren door de bevoegde medewerkers van de lokale politiezone Het Houtsche. Er is één vaststelling van een inbreuk gedaan, waarbij de dader ook werd geïdentificeerd. Er werd een GAS-boete opgelegd.” De gemeente laat nu onderzoeken of de camera ook eens aan de sport- en begraafparken moet opgesteld worden. “De camera heeft een ontradend effect, dat is zeker”, aldus Strobbe.