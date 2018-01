Bromfietser (17) aangereden 02u51 0

In de Knesselarestraat in Oedelem werd gisterenmorgen om 8 uur een 17-jarige bromfietser uit Beernem aangereden door een wagen. De 19-jarige bestuurder uit Beernem merkte de tiener te laat op, toen hij een oprit wilde opdraaien. De bromfietser kwam ten val en raakte lichtgewond aan zijn linkerknie. Hij werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Lucas in Assebroek. (SDVO)