Brandje bij Bio Electric snel onder controle 05 november 2018

02u21 1

De brandweer is vrijdagavond omstreeks 23 uur moeten uitrukken naar biogasbedrijf Bio Electric langs de Wellingstraat in Beernem. Een hoeveelheid mest had er door zelfontbranding vuur gevat en zorgde voor rookontwikkeling. De brandweerposten van Brugge en Oostkamp snelden ter plaatse en hadden de situatie snel onder controle. Volgens de politie Het Houtsche liep het bedrijf geen schade op. (SDVO)