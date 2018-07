Brandende wagen zorgt voor kilometers file op E40 11 juli 2018

Op de E40 in Beernem heeft gisterennamiddag een wagen vuur gevat. De bestuurder reed in de richting van de kust, toen hij even voor 16 uur rook uit z'n voertuig zag komen. Hij kon z'n wagen nog op de pechstrook parkeren en belde de hulpdiensten. De brandweer snelde ter plaatse, maar bij hun aankomst stond de auto al in lichterlaaie. De pompiers hadden de situatie snel onder controle, maar konden niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Tijdens de bluswerken werd de midden- en rechterrijstrook richting kust afgesloten voor het verkeer. Al snel ontstond daardoor kilometers file tot voorbij Aalter. Na een klein uurtje was het uitgebrande wrak getakeld en werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven. De oorzaak van de brand is niet gekend. (SDVO)