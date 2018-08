Brand aan aardappelrooier geblust 09 augustus 2018

Een landbouwer reed gisteren met een aardappelrooier huiswaarts toen er in de Kneukelstraat in Oedelem plots vuur ontstond. Dat kwam omdat een van de hydraulische leidingen van de machine was afgebroken en de olie even in het rond spetterde.





Een deel van die olie kwam terecht op de hete uitlaat van de machine. De landbouwer had dat zelf gezien, stopte en stapte uit. Hij spoot zijn eigen kleine brandblusser leeg en kreeg hulp van twee passanten. Zij haalden ook hun brandblussers uit en spoten die leeg. Intussen was de brandweer van Brugge en Oostkamp onderweg. Bij hun aankomst was de kleine brand grotendeels gedoofd. Zij legden voor de zekerheid nog een dikke schuimlaag rond de uitlaat. Door de kabelbreuk kon de landbouwmachine echter niet meer verder. De machine bleef er een tijdlang staan tot de leiding vervangen was en het gevaarte weer verder kon. (JHM)