Bouwmachines gestolen in Industriepark Oost 13 juni 2018

In het Industriepark Oost in Beernem werd maandagnacht op twee plaatsen ingebroken. De inbrekers braken binnen in een loods en hangar van een bouwbedrijf. Ze doorzochten de hallen en gingen aan de haal met verschillende bouwmachines. Verder maakten ze ook enkele computerschermen buit. Even verderop sloegen wellicht dezelfde daders ook toe op een bouwwerf. Ze braken er de hangsloten open van twee containers. Via het raam konden ze ook een derde container betreden, maar uiteindelijk konden ze geen buit maken. De politie Het Houtsche ging gisterenmorgen ter plaatse vaststellingen doen en voerde ook een buurtonderzoek uit. Van de daders is nog geen spoor.