Bijenvriendelijkste gemeente 02u31 0

Beernem is verkozen tot de bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. De 35 deelnemende gemeenten kregen afgelopen zomer allemaal het bezoek van een jury. Bij de beoordeling werd er rekening gehouden met de bewuste keuze voor bijenvriendelijk groenbeheer, het aanplanten van extra bomen, struiken en kruiden voor bijen en de communicatie om dit positief en zichtbaar in de kijker te zetten.





"Het is vooral de verdienste van de Bijenwerkgroep Beernem dat we deze prijs in de wacht slepen", zegt schepen van Milieu Claudio Saelens (CD&V). "Dit jaar werd de bijenvriendelijke groenbuffer rond het industriepark aangelegd, werden de eerste bijenhotels geplaatst en hebben we onze fotowedstrijd 'Neem eens een bijfie' gelanceerd."(BHT)