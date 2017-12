Bib tijdelijk in De Boeie 02u31 0

De gemeentelijke bibliotheek opent begin maart volgend jaar tijdelijk de deuren in loods De Boeie. Het is de laatste bestemming voor De Boeie, want het gebouw wordt verkocht. De gemeentelijke bibliotheek in de Marichalstraat in Beernem ondergaat een ingrijpende metamorfose. Het gebouw van 25 jaar oud krijgt een update. Sinds de start van de werken in februari werd het gebouw vernieuwd, uitgebreid en verbonden met het gemeentehuis. "De verbouwingswerken zullen normaal eind januari af zijn, waarna de inrichting van start gaat. Omdat de oude vloer er volledig uit moet, zal dat even duren. Halfweg februari gaat de verhuizing van start en begin maart opent de tijdelijke bib in De Boeie de deuren. In juni keert alles terug naar het vernieuwde bibliotheekgebouw, die normaal bij de start van de zomervakantie de deuren zal openen", legt schepen van Bibliotheek Gijs Degrande (N-VA) uit. Aan de vernieuwing van de bibliotheek hangt een prijskaartje van 1,6 miljoen euro. (BHT)