Bestuurster vlucht na aanrijding met 13-jarig meisje 01 februari 2018

Op het kruispunt van de Parkstraat en Stationsstraat in Beernem werd dinsdagmorgen rond 7.30 uur een 13-jarig meisje uit Beernem aangereden door een wagen. Het slachtoffer wandelde samen met een schoolvriendin langs de Parkstraat in de richting van het station. Bij het kruisen van het kruispunt met de Stationsstraat werd de tiener aangereden. De bestuurster van het voertuig reed na het ongeval gewoon verder. De verwondingen van het meisje vielen uiteindelijk goed mee. "Ze moest niet naar het ziekenhuis en kwam na het ongeval samen met haar papa aangifte doen op het bureau", stelt commissaris Rudi Vanlerberghe van de politie Het Houtsche. Van de aanrijdster is nog geen spoor. (SDVO)