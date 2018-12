Bestuurder ongedeerd na tuimelperte in gracht langs E40 Siebe De Voogt

03 december 2018

Op de E40 in Beernem is een bestuurder deze namiddag met de schrik vrijgekomen bij een ongeval. De chauffeur reed omstreeks 14.30 uur in de richting van Oostende, toen hij tussen Aalter en Beernem de controle over z'n stuur verloor. Zijn wagen raakte van de weg af en kwam tot stilstand in een dieper gelegen gracht. De brandweerposten van Oostkamp en Aalter snelden ter plaatse omdat aanvankelijk gevreesd werd dat de bestuurder gekneld zat in het wrak. Dat bleek uiteindelijk niet het geval. De inzittenden van de wagen bleven ongedeerd. Door het ongeval was de rechterrijstrook richting kust een tijd lang versperd. De brandweer plaatste een signalisatiewagen om het verkeer in goede banen te leiden, maar echte hinder ontstond er nooit. Even na 15 uur was de wagen getakeld en werd de rechterrijstrook opnieuw vrijgegeven.