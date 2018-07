Bestuurder gewond na klap tegen truck 05 juli 2018

Op de E40 in Beernem is gistermiddag één gewonde gevallen bij een zware botsing tussen een wagen en vrachtwagen. De bestuurder van een zwarte Alfa Romeo reed even voor 13 uur in de richting van Brussel, toen hij om nog ongekende reden inreed op een vrachtwagen. De hulpdiensten snelden ter plaatse en brachten de man over naar het ziekenhuis. Zijn verwondingen vielen al bij al mee. De trucker was danig onder de indruk, maar kwam met de schrik vrij. De Alfa Romeo raakte door de klap zwaar beschadigd en was rijp voor de schroothoop. (SDVO)