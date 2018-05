Bestuurder belandt in berm naast weg 07 mei 2018

02u33 0

Een bestuurder heeft zaterdagochtend veel geluk gehad bij een ongeval in de Scherpestraat in Beernem. Rond 5 uur raakte de man van de weg af en belandde hij in de zachte berm. De auto eindigde tegen de afsluiting half in de gracht en kwam tot stilstand vlak bij een elektriciteitspaal. De brandweer werd opgeroepen om de bestuurder te bevrijden, maar de man kon op eigen kracht de wagen verlaten. Hij liep zelfs geen verwondingen op. Zijn auto raakte bij het ongeval wel zwaar beschadigd en moest getakeld worden. Door het ongeval was de weg in de richting van Oedelem een tijdlang versperd. De brandweer zorgde voor de nodige signalisatie. De politie deed de vaststellingen. (JHM)