Berlijns kussen langs Parochieweg 22 februari 2018

02u32 0

Langs de drukke Parochieweg in Oedelem ligt sinds kort een zogenaamd Berlijns kussen. Dat is een verkeersremmer middenin de straat. In de Parochieweg geldt zone-30, maar die wordt maar zelden gerespecteerd. "De weg wordt bij momenten als sluiproute gebruikt tussen de Sijselestraat en de Bruggestraat", zegt buurtbewoner Stefaan Cannaert, die aandrong op een oplossing. De eerste resultaten zijn volgens de buurt hoopgevend. "Na verloop van tijd gaan we de situatie grondig evalueren, om indien nodig ook op andere plaatsen in de gemeente een Berlijns kussen te leggen", reageert schepen van Mobiliteit Jos Sypré (CD&V). (BHT)