Beernem wil columbarium populairder maken: “Nieuw ontwerp van kunstenaar” Bart Huysentruyt

08 april 2019

09u11 0 Beernem In tien jaar tijd is het aantal crematies in Beernem met een vierde toegenomen. Meer dan de helft van de inwoners laat zich na de dood cremeren.

“Maar voor een columbarium wordt nauwelijks gekozen”, stelt raadslid Anja Coens (CD&V) vast. “Mensen kiezen er eerder voor om een urne te plaatsen in een urnezandgra of -kelder, thuis te bewaren of de as te laten verstrooien. Nochtans is een columbarium interessant. Ik stel voor om in Beernem een aantrekkelijker plaats te voorzien, eventueel in samenwerking met een kunstenaar.” Schepen van Begraafbeleid Patricia Waerniers (CD&V) is die suggestie genegen. “Nu kiest maar acht procent van de inwoners voor een columbarium. Begraafvormen in de hoogte zijn nochtans in het buitenland populair. De gemeente zal bekijken of een nieuw ontwerp financieel haalbaar is, maar ik voorzie geen problemen.”