Beernem krijgt weer erkenning voor inspanningen voor bijen Bart Huysentruyt

15 januari 2019

18u44 0 Beernem De Vereniging voor Openbaar Groen heeft de gemeente Beernem opnieuw bekroond voor haar inspanningen die ze doet voor de bijen.

In 2017 werd de gemeente al eens uitgeroepen tot bijenvriendelijkste gemeente van Vlaanderen. Nu ontvangt Beernem drie bijensymbolen voor het gevoerde beleid. Schepen Claudio Saelens (CD&V) droeg het dossier over aan kersvers schepen van Milieu Jan Vanassche (Groen).

De bijenwerkgroep droomt al van enkele nieuwe acties in 2019, zoals meer groen in voortuinen, bijenacties in samenwerking met de landbouw en een bermbeheerplan in functie van de bijen.