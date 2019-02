Beernem introduceert sneeuwstraten: “Maar minstens twee derde van de bewoners moet akkoord zijn” Bart Huysentruyt

22 februari 2019

12u41 0 Beernem Inwoners van Beernem kunnen bij de gemeente hun straat opgeven om er de volgende winter een sneeuwstraat van te maken. In die sneeuwstraten wordt er niet gestrooid en kunnen kinderen onbezorgd spelen.

Beernem haalt de mosterd in onder meer Eeklo en Zwevegem. “Een sneeuwstraat in de winter is eigenlijk een beetje zoals een speelstraat in de zomer”, zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Tussen 1 oktober en 1 mei gaan we de sneeuwstraten niet strooien bij sneeuwval. Zo kunnen de kinderen daar heel wat sneeuwpret beleven. Natuurlijk moet het gaan om straten zonder doorgaand verkeer en moet de meerderheid van de straat akkoord gaan. Door een toelating te geven voor een bepaalde periode, hoeven we niet in een versnelde procedure goedkeuring te geven. Anders moet de wijk wachten tot er sneeuw voorspeld wordt, snel een aanvraag indienen en hopen dat deze op tijd goedgekeurd wordt.” Voor een speelstraat moet twee derde van de gezinnen in de straat akkoord gaan. Voor een sneeuwstraat moet dat mogelijk meer zijn. En er zal in de sneeuwstraat minstens één bewoner moeten zijn die de verantwoordelijkheid op zich neemt.