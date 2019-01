Beernem heeft beleidsplan al klaar: nieuw zwembad, voorpost brandweer én toekomstplan voor kerken Bart Huysentruyt

04 januari 2019

12u29 0 Beernem Als één van de eerste gemeenten in Vlaanderen heeft Beernem al een ontwerp-bestuursakkoord klaar. De nieuwe ploeg van CD&V, Groen en sp.a kwamen tot een akkoord over belangrijke toekomstplannen.

Het ontwerp-bestuursakkoord bevat de grote beleidslijnen waarover de coalitiepartners het eens zijn. Het beschrijft de visie van het gemeentebestuur op de toekomst van Beernem tijdens de zes jaar van deze bestuursperiode en ook daarna. “We hebben de voorbije weken niet stilgezeten", zegt burgemeester Jos Sypré (CD&V). “Vrij snel na de verkiezingen zaten we al samen. Wat helpt, is dat onze programma’s erg dicht bij elkaar lagen. Dat heeft de keuze voor een aantal belangrijke dossiers vooruit geholpen.”

Eén van de grote doelstellingen is een nieuw zwembad in Beernem. “We willen zoveel mogelijk mensen aan het sporten krijgen”, vult Jan Vanassche (Groen) aan. “Een modern zwembad zal voor hernieuwd enthousiasme zorgen. De plannen liggen al een tijdje klaar. Tijd om die nu te realiseren.”

Nog zo'n belangrijk dossier is de komst van een brandweerkazerne, of eerder een voorpost van de brandweer, in Oedelem. “Belangrijk om eerstelijnshulp op ons volledig grondgebied te garanderen”, vindt Vicky Reynaert (sp.a). “Zo beschermen we de inwoners in Beernem, Oedelem, Oostveld, Sint-Joris en Sijsele.” In dialoog met de kerkbesturen tekent het nieuwe bestuur een toekomstvisie uit voor de 5 parochiekerken. Het op te maken kerkenplan zal hiervoor de leidraad zijn. “We voeren ook de plannen voor de uitbreiding van het huidige industriepark met 2 hectare aansluitend bij de Miseriestraat uit en voorzien een groene gordel”, vult burgemeester Jos Sypré aan.

Op mobiliteitsplan werkt het bestuur een parkeergeleidingssysteem uit zodat automobilisten sneller een parkeerplaats vinden. De gemeente voorziet verder geld voor de installatie van en de aanpassing van de openbare toiletten in de vier dorpskernen van Beernem en onderzoekt hoe het de voorschoolse kinderopvang kan versterken.