Auto botst tegen vrachtwagen 06 april 2018

Op de E40 in Beernem is een bestuurder gisterenmorgen even na 8 uur met zijn wagen tegen een vrachtwagen gebotst. De ambulance snelde ter plaatse, maar het slachtoffer bleek uiteindelijk niet gewond te zijn. Zijn wagen was door de klap niet meer rijvaardig en moest getakeld worden. Door het ongeval was de rechterrijstrook versperd voor het verkeer, waardoor in de richting van Brussel een kleine file ontstond. Tegen 9 uur was de takeling afgelopen en werd de snelweg opnieuw volledig vrijgegeven.





(SDVO)