Atleten veroveren alle sportprijzen 23 maart 2018

Voor het eerst in de 38ste editie van de Gouden Beren, de sportprijzen in Beernem, zijn alle prijzen weggekaapt door de atletiekwereld.





De trofee voor sportverdienste gaat naar Roland De Bois. Blanco AJV is de meest sportieve vereniging. De beloftevolle jongere is Branco François, die zich toelegt op triatlon en lopen. Wim De Bois is de sportman van het jaar. Vita Van Belleghem kon al drie jaar na ellkaar de Gouden Beer voor sportvrouw binnen rijven.





(BHT)