Asfalt tussen Nonnedreef en Schaerestraat 24 februari 2018

02u42 0

Er is een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de verharding van een bestaande trageweg tussen de Nonnedreef en de Schaerestraat in Beernem. Het gaat om een strook van 715 meter. Intussen is een onderhandelaar bezig om de kerkwegel tussen de Steenoven en de Tinhoutstraat terug te open te krijgen. "Ook in Oostveld hebben kerkwegels een grote waarde. Ze worden er erg geapprecieerd door de inwoners", aldus Jos Sypré (CD&V), schepen voor Landinrichting. (BHT)