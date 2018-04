Al maanden werken in straat, en nu ook nog gaslek 18 april 2018

02u44 0 Beernem Het zijn allesbehalve de leukste maanden voor de bewoners van de Knesselarestraat in Oedelem. Nadat hun straat al sinds oktober open ligt door wegenwerken, werd gisteren rond 10 uur een middendrukgasleiding geraakt, met een groot lek tot gevolg.

"Tijdens de werken zijn er al twee breuken in de waterleiding geweest, maar een gaslek hebben we nog niet gehad", vertelt Sabine Vanryckeghem (42). "Ik hoorde plots een hels lawaai. Het leek wel op een hogedrukspuit." De vrouw twijfelde niet en ging meteen aankloppen bij haar buren in de straat om hen te waarschuwen.





"Enkele mensen in onze straat zijn immers tachtigers", zegt ze. "De arbeiders zeiden dat het lek niet zo erg was, maar bij aankomst van de brandweer bleken ze toch geen risico te willen nemen. Met de buren verzamelden we bij Natascha thuis. Onder meer onze overbuurvrouw moest in haar rolstoel door de brandweer tot daar gebracht worden. Een buurman is naar de winkel gereden om brood en boterkoeken. We hebben samen gegeten. Al bij al was het toch nog gezellig."





Uiteindelijk werd een tiental woningen preventief ontruimd. Na een drietal uren was het lek gedicht. Eén woning moest verlucht worden, omdat er zich binnen wat gas had opgestapeld.





Niemand raakte gewond, maar één bedlegerige man moest wel geëvacueerd worden. (SDVO)