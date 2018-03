Agenten redden meisje uit water 29 maart 2018

Agenten van de politiezone Het Houtsche hebben gisteravond even voor 18 uur een minderjarig meisje gered dat ter hoogte van de jachthaven van Beernem in het water was beland.





De agenten merkten de tiener op en twijfelden geen moment. Ze namen een bootje dat aan de kant van het water lag en haalden het meisje aan boord. De brandweer kwam ter plaatse en hielp de agenten en het slachtoffer verder uit het water. Ze kreeg ter plekke de eerste zorgen toegediend.





Ook de mughelikopter kwam ter plaatse. De tiener was onderkoeld en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Het ging wellicht om een wanhoopsdaad. De politie deed er plaatse de nodige vaststellingen en zal het meisje zelf nog vragen naar de exacte omstandigheden. (MMB)